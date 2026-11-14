أكثر من 13 ألف رحلة جوية تأخرت أو أُلغيت في الولايات المتحدة بسبب قرار تعليق الرحلات على مستوى البلاد، مع إلغاء مئات الرحلات يوم السبت.

بحسب "فلايت رادار" فإن 1000 رحلة جوية اتجهت إلى المطارات الأميركية فقط مقارنة بأكثر من 4500 رحلة جوية في نفس الوقت من الأسبوع الماضي. هذا يعكس انخفاضا حادا في الحركة الجوية.

في المقابل كانت أكثر من 1000 رحلة جوية على الأرض تنتظر الإقلاع إلى المطارات الأميركية.

بعض المطارات بدأت تعاني من نقص في أماكن استيعاب الطائرات، بسبب استمرار تعليق الرحلات المغادرة، في وقت رجحت تقارير تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أقل ازدحاما.