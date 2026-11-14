شهد الجناح الغربي للبيت الأبيض حركة مكثفة، حيث تردد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ووزير الدفاع بيت هيغسيث على مقر الرئاسة لمتابعة الأزمة.

وأفاد مصدر لشبكة "سي إن إن" بأن هيغسيث حضر إلى غرفة العمليات، بينما خرج مولين للإجابة على أسئلة الصحفيين.

وأكد مولين أن الرئيس دونالد ترامب تلقى إحاطة من المسؤولين بشأن قرار تعليق الرحلات، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير النقل شون دافي لمتابعة الموقف.

حالة الاستفنار هذه، صاحبتها مخاوف من أزمة سفر تتجاوز حدود الولايات المتحدة الأميركية، ناجمة التأثير الكبير عالميا لحركة الطيران القادمة والمتجهة إلى المتحدة.

وأعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تعليق الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بطلب من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.

تأثير محتمل للذكاء الاصطناعي

في تصريحات طمأنة للرأي العام، أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن الانقطاع كان "هجوما تخريبيا متعمدا"، موضحا أنه "مجرد انقطاع في خدمات الاتصالات".

وشدد على أن "الجميع بأمان، ولا يوجد أي سبب للقلق على أحبائكم إذا كانوا على متن رحلات جوية".

وأشار مولين إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد لاستئناف الرحلات، مضيفا أن المحققين سيدرسون ما إذا كانت هناك صلة بين الحادث والتطبيق التدريجي لنظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أطلقته الإدارة على مستوى البلاد للمساعدة في تحديد المشكلات وإعادة توجيه الطائرات.

وأوضح أن هذا النظام يعمل من موقع واحد بالقرب من واشنطن، ويقتصر دوره على إرسال توصيات إلى مراكز المراقبة. واستبعد أن يكون الأمر شبيها بما وقع إبان أحداث 11 سبتمبر.

تحقيقات أمنية

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تحقيقا في العطل التقني الشامل الذي تسبب في شلل حركة الطيران وتعليق إقلاع الرحلات في أنحاء الولايات المتحدة.

ويتفحص المكتب، إلى جانب مسؤولي إنفاذ القانون، فرضية أن يكون هذا الخلل ناجما عن تحديث برمجي، مع استبعاده المبدئي لفرضية الهجوم السيبراني أو أي فعل إجرامي متعمد.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مصدر في إحدى شركات الطيران أن إدارة الطيران الفيدرالية لم تتوصل بعد إلى فهم كامل لما يجري، لافتا إلى أن الأزمة تطال منشآت مختلفة بطرق متباينة.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلا عن مسؤولين من جهات متعددة تشارك في التحقيق، بأن المراحل الأولية للتحقيق في انقطاع الاتصالات لا تتضمن أي مؤشرات على أن الحادث ناتج عن نشاط ضار. وأكد هؤلاء المسؤولون عدم رصدهم أي أدلة على وجود أنشطة تتوافق مع نمط الهجمات السيبرانية المعتاد.

وفي ظل توقف الطيران، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن شركة "أمتراك" للنقل بالسكك الحديدية تسجيل زيادة هائلة في الطلب على خدماتها كبديل. وأوضحت الشركة أن موقعها الإلكتروني وتطبيقها يشهدان أعطالا، فيما تغص خطوط خدمة العملاء بمكالمات المستفسرين.

تفاصيل المراكز الـ22

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد أعلنت في وقت سابق أنها أوقفت جميع الرحلات الجوية بعد ظهر الجمعة، بسبب مشكلات في الاتصالات. وأوضح وزير النقل شون دافي أن المشكلة تؤثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية الـ22، وهي المسؤولة عن توجيه الطائرات بين المطارات.

وأشار الوزير إلى أن فنيي الإدارة يعملون على فحص المشكلة.

ويعد هذا أول وقف شامل للرحلات على مستوى الولايات المتحدة منذ يناير 2023، عندما تعطل أحد أنظمة الكمبيوتر الرئيسية التابعة للإدارة.

تداعيات متسلسلة واختناقات في المطارات

حذر محللون، نقلت عنهم "سي إن إن"، من أن توقف الرحلات قد يكون له "تأثير متسلسل" على السفر جوا لبعض الوقت.

ونقلت الشبكة عن مصدر في شركة طيران قوله: "لا تعرف إدارة الطيران الفيدرالية بعد ما يحدث، فالأمر يؤثر على منشآت مختلفة بطرق متباينة. قبل 10 دقائق كانوا يجرون مكالمة طارئة، ولم يكن هناك حتى الآن إجابة واضحة عن السبب".

ومع استمرار تعليق جميع الرحلات المغادرة، بدأت بعض المطارات تواجه نقصا في المساحات المتاحة لاستيعاب الطائرات.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصدر مطلع أن مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى، فيما يقترب مطار شيكاغو أوهير الدولي من بلوغ طاقته القصوى، مما يعني عدم توفر أماكن كافية لوقوف الطائرات، ما قد يضطر بعض الرحلات إلى تحويل مسارها والهبوط في مطارات أخرى.

وبحسب موقع "فلايت رادار 24" فإنه يُسمح لبعض الرحلات الدولية بالإقلاع وفقًا لظروف كل حالة على حدة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في واشنطن، بأن مطار سان فرانسيسكو الدولي سمح بمغادة الرحلات الجوية المتجهة نحو المحيط الهادئ، بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى هاواي وآسيا.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن من المرجح تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى أقل ازدحاما.

وأفادت الصحيفة بإنزال العديد من الركاب من الطائرات، وطُلب من آخرين العودة إلى منازلهم بدل الصعود إلى الطائرات.

وعلى صعيد حركة الطيران، أظهرت بيانات "فلايت رادار 24" انخفاضا حادا في عدد الرحلات المتجهة إلى المطارات الأميركية، إذ سجلت حوالي 1000 رحلة جوية فقط، مقارنة بأكثر من 4500 رحلة في الوقت نفسه من الأسبوع الماضي، مما يعكس حجم الشلل الذي أصاب الحركة الجوية.