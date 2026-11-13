وفقاً لتقارير صادرة عن شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى، دخلت أجزاء من المجال الجوي الوطني الأميركي في حالة تُعرف باسم "ATC Zero"، وهو مصطلح نادر يعني عدم قدرة منشأة مراقبة الحركة الجوية على تقديم أي خدمات على الإطلاق، بما في ذلك الحفاظ على الفصل الآمن بين الطائرات.

وقد وثّق تسجيل صوتي نشره موقع "ATC.com" تحذيرا من أحد المراقبين الجويين لطيار متجه إلى شيكاغو قائلا: "مركز مراقبة الاقتراب في حالة ATC Zero.. كما أن مركز شيكاغو لمراقبة الحركة الجوية يقترب أيضا من هذه الحالة بسبب مشكلات في المعدات".

وأضاف المراقب الجوي: "لقد فقدنا جميع ترددات الاتصال، وجميع الأنظمة الآلية المستخدمة لتسليم مسؤولية الطائرات بين المراكز وتسجيل بيانات الرحلات".

تعطل الشبكة

يعود السبب الجذري لهذا الانهيار إلى تعطل شبكة البنية التحتية للاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية (FTI).

ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن FTI هي شبكة وطنية آمنة ومدارة تربط منشآت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، وتدعم عمليات الحركة الجوية اليومية عبر النظام الوطني للمجال الجوي الأميركي.

وعندما يتعرض خط FTI للانقطاع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عدة، أبرزها:

فقدان الاتصال بين منشآت مراقبة الحركة الجوية.

فقدان أو تدهور بيانات الرادار أو الرحلات.

تعطل بعض المعدات التشغيلية.

تفعيل إجراءات اتصالات احتياطية أو طوارئ.

فرض قيود تشغيلية محتملة.

أنظمة احتياطية

في ظل هذا التوقف الواسع، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن خبير في مجال الطيران تأكيده أن الطيارين يتلقون تدريبات تمكنهم من التعامل مع حالات انقطاع الاتصالات، لافتاً إلى وجود أنظمة احتياطية جاهزة لمثل هذه الظروف. و

أكد الخبير أن الطيارين قادرون على الحصول على المعلومات اللازمة عبر وسائل بديلة أخرى، بما يضمن الحفاظ على المسافات والتباعد المناسب بين الطائرات أثناء عمليات الهبوط.

في سياق متصل، أشارت تقارير نقلت عن أعضاء اللجنة التجارية في مجلس الشيوخ الأميركي (الجمهوريون) والمسؤولين عن إدارة الطيران الفيدرالية، إلى أن الوكالة لم تنشئ أي مراكز جديدة لمراقبة الحركة الجوية منذ عقود.

وكتب هؤلاء على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يتم بناء أي مركز جديد لمراقبة الحركة الجوية منذ عهد الرئيس ليندون جونسون"، مشيرين إلى أن الكونغرس أقر مؤخرا تشريعا يخصص 1.9 مليار دولار لاستبدال وتوحيد المرافق القديمة.