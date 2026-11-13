وأفاد بيان صادر عن مراقبة الحركة الجوية في إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الجمعة، بأنه "يجب على جميع الطائرات المغادِرة البقاء متوقفة على الأرض حتى إشعار آخر".

وأوضح البيان أن "الرحلات الدولية القادمة سيجري التعامل معها وفقا لظروف كل حالة على حدة".

وقال وزير النقل الأميركي شون دوفي، أن القرار جاء بسبب "مشكلة في الاتصالات"، مشيرا إلى أن المشكلة أثّرت على كل مراكز المراقبة الجوية في البلاد.

وتعهد الوزير في تغريدة على منصة "إكس" بمتابعة الأمر، قائلا إن المختصين الفنيين في الإدارة الفيدرالية للطيران، يحققون في المشكلة.

وأفاد إعلاميون أميركيون متابعون للملف، بأن قرار إدارة الطيران الفيدرالية جاء بسبب "انقطاع متسلسل في الترددات".

ويُعرف انقطاع الترددات المتسلسل بأنه عطل متتابع في أنظمة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها الطيارون ومراقبو الحركة الجوية للتواصل فيما بينهم.

وعندما يكون الانقطاع "متسلسلا"، ينتشر فقدان الترددات اللاسلكية عبر مراكز ومرافق مراقبة الحركة الجوية المختلفة بالتتابع، بدلًا من حدوثه في موقع واحد معزول.

تأثر آلاف الرحلات

أفاد موقع "فلايت اوير" بتأجيل وإلغاء ما يقرب من 7000 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب قرار بوقف الرحلات على مستوى البلاد.

من جهته أفادت بيانات موقع "فلايت رادار 24" بوجود 3100 طائرة متجهة إلى المطارات الأميركية، وسط توقف تام للرحلات الجوية على مستوى البلاد. ولا توجد طائرات إضافية تقلع في هذا الوقت.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، بأن التقارير الأولية تشير إلى أن تعليق حركة الطيران ليس هجوما إلكترونيا.

ويعد هذا القرار من الإجراءات النادرة التي تشمل حركة الطيران على المستوى الوطني بأكمله، إذ يجري عادة اللجوء إلى تعليق محدود أو جزئي للرحلات، في حين يمثل وقف جميع الرحلات المغادرة من المطارات الأميركية خطوة استثنائية.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بتوقف حركة الإقلاع في جميع أنحاء الولايات المتحدة نتيجة القرار، واصفة الإجراء، بأنه خطوة استثنائية لم تُتخذ إلا مرة واحدة منذ أحداث 11 سبتمبر سنة 2001.

أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، قبل إصدار قرارها بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، بحسب "فوكس نيوز".

وقبل الإعلان الوطني بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في مدينة شيكاغو تحديدا، بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، قبل أن يتسع نطاق القرار ليشمل البلاد بأكملها.