وتوقع وزير الداخليةلوران نونييز تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة، بعد أسابيع من المظاهرات وقبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقال نونييز لقناة "إل سي آي" إن السلطات ستعتمد "الإجراءات الأمنية نفسها التي اتخذت السبت الماضي".

وأعرب عن قلقه لأن النقابات لم تعلن مسارات محددة للمسيرات، مشيرا إلى أن مسؤولية تنظيمها ستقع على عاتق النقابات الطلابية وممثلي طلاب المدارس الثانوية، وهم أقل خبرة في تنظيم التحركات، بحسب تقديره.

وفي باريس، يتوقع مصدر في الشرطة مشاركة ما بين 30 و60 ألف شخص، بينهم ما بين 300 و600 شخص تصنفهم السلطات ضمن من قد يشكلون خطرا أمنيا.

وشارك في احتجاجات السبت الماضي 146 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفا في باريس، وفق أرقام السلطات التي أظهرت تراجعا في عدد المشاركين مقارنة بالتظاهرات السابقة.