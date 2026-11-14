وقالت وزارة القوات الجوية الأميركية إن القاذفة أقلعت من قاعدة "إدواردز" الجوية في ولاية كاليفورنيا، وأطلقت سلاحا تقليديا خلال الاختبار، الذي أثبت، بحسب الوزارة، أن النماذج الرقمية للطائرة وبنية أنظمتها المفتوحة تعملان على النحو المتوقع.

ونقل البيان عن رئيس أركان القوات الجوية الأميركية، كين ويلسباخ، قوله إن "اختبار الأسلحة هذا يثبت تفوق برنامج بي-21".

وتعتبر "بي-21 رايدر" قاذفة شبحية من الجيل التالي تستطيع حمل أسلحة نووية، طورتها شركة "نورثروب غرومان" بموجب عقد منحته لها القوات الجوية الأميركية عام 2015، وصممت لاختراق أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة الحديثة والكثيفة، وتنفيذ ضربات باستخدام ذخائر تقليدية ونووية.

ويضم برنامج تطوير القاذفة عددا من الشركات، من بينها "برات آند ويتني"، و"كولينز إيروسبيس"، و"بي.إيه.إي سيستمز"، و"جي.كيه.إن إيروسبيس"، إلى جانب وحدة "سبيريت إيروسبيس" التابعة لشركة "بوينغ."

وقالت القوات الجوية الأميركية إن البرنامج يتقدم بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أنه من المتوقع وصول أول قاذفة مخصصة للعمليات إلى قاعدة "إلسورث" الجوية في ولاية ساوث داكوتا عام 2027.