وكتب آيزنكوت على منصة "إكس" أن "المواطنين العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية".

وأضاف أن من المشروع الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، "لكن ليس من المشروع ولا من المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، ولن أسمح بذلك".

وكان نتنياهو قد اتهم الأحزاب العربية، خلال افتتاح الكنيست الجديد هذا الأسبوع، بالسعي إلى إقامة "دولة إسلامية" أو "دولة فلسطينية قومية»". وخلال المراسم نفسها، قاطع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير النائب عن القائمة المشتركة يوسف جبارين أثناء أدائه اليمين، متهما إياه بإعلان الولاء لحماس.

وسبق أن انتقد نتنياهو وحلفاؤه قادة الأحزاب العربية لرفضهم وصف حماس بأنها منظمة إرهابية، فيما أدان قادة تلك الأحزاب جميعا هجوم السابع من أكتوبر 2023.

تشغل القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، 19 من أصل 120 مقعدا في الكنيست. وأوصت القائمتان بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة. وقد يكون لأصوات نوابهما دور حاسم عند طرح حكومته للتصويت على الثقة، إذ لا تلزمهما التوصية بالتصويت لصالحها.

ويواجه آيزنكوت خلافا داخل معسكره بشأن مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة. فقد أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه سينسحب من الائتلاف إذا انضمت إليه تلك الأحزاب.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، الأحد، تشكيل الحكومة، ومنحه مهلة 28 يوما يمكن تمديدها 14 يوما إضافية.