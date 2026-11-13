واتهم الجيش الإسرائيلي أبو إسماعيل بالمشاركة في هجمات على إسرائيليين واحتجاز رهائن.

وقال إن الغارة استهدفت أيضا مركز قيادة اتخذته حماس، بحسب روايته، من الطابق الثاني للمستشفى لإعداد هجمات على قواته.

واتهم الجيش الحركة بمنع المدنيين من دخول الطابق الثاني، وباستخدام المستشفى لتخزين أسلحة واحتجاز رهائن. وقال إنه سبق أن طالب بوقف الأنشطة العسكرية داخل المستشفى، وإنه اتخذ احتياطات للحد من إصابة المدنيين.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الغارة أسفرت عن إصابة 52 شخصا. وأدانت المنظمة الهجوم، مشيرة إلى سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطاقم الطبي داخل المستشفى.

وبحسب المنظمة، تعرض مستشفى ناصر لست غارات جوية على الأقل منذ أكتوبر 2023، إلى جانب توغلات برية متكررة وقصف مدفعي وإطلاق نار.