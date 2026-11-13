وتساءل بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "ما الذي يخيفني وأفراد جيشنا الشجعان في الخليج والرئيس ترامب يتلقون باستمرار تهديدات بالقتل؟".

وقال بيسنت إن نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" صورة جوية لمنزله في يناير 2025 كان أحد أسباب انتقاله، ووصف نشر الصورة بأنه "تصرف غير مسؤول وخطير جد".

وتنفي طهران اعتزامها استهداف مسؤولين أو أفراد على الأراضي الأميركية.

وكان مسؤول استخباراتي أميركي رفيع قد حذر، في مذكرة أواخر أكتوبر، من أن مخططات إيرانية لاستهداف أميركيين بلغت مرحلة متقدمة.

ويقود بيسنت منذ أغسطس حملة عقوبات أطلقت عليها واشنطن اسم "عملية الإقصاء الاقتصادي"، للضغط على طهران لوقف الهجمات على سفن الشحن وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتتزامن الحملة مع حصار بحري أميركي للموانئ الإيرانية.