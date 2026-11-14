وبحسب تقرير "اتجاهات 2026"، الصادر عن مركز الأبحاث الأمنية "غلوبسيك"، يحظى مقترح إنشاء جيش أوروبي بدعم واسع في الدول التي شملها الاستطلاع، إذ تصدرت رومانيا القائمة بنسبة 82 بالمئة، تلتها ليتوانيا بـ78 بالمئة، ثم فرنسا بـ75 بالمئة، وفق موقع "بوليتيكو".

وامتد التأييد إلى دول لطالما أبدت تحفظات بشأن تعزيز التكامل الدفاعي الأوروبي، حيث أيد نحو 70 بالمئة من المشاركين في بولندا وبلغاريا إنشاء جيش للاتحاد، مقابل 69 بالمئة في ألمانيا.

وتأتي هذه النتائج في وقت تبحث فيه الحكومات الأوروبية سبل تعزيز قدراتها العسكرية، وسط استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وتزايد الشكوك بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بضمان أمن أوروبا.

وشمل الاستطلاع 14 دولة، بينها 11 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

دعم الجيش الأوروبي لا يعني التخلي عن الناتو

وعلى الرغم من التأييد المتزايد لإنشاء جيش أوروبي، لم تعكس النتائج رغبة في الابتعاد عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ قال 77 بالمئة من المشاركين في دول الحلف التي شملها الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح البقاء فيه.

كما أيد 78 بالمئة من المشاركين في دول الاتحاد الأوروبي تطوير القدرات الدفاعية الخاصة بالتكتل بالتوازي مع عضويته في الحلف.

وفي مؤشر على تنامي الاهتمام بالاستعداد العسكري، أيد 64 بالمئة من المشاركين في الدول التي لا تطبق التجنيد الإجباري إعادة العمل به، وسجلت التشيك وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا أعلى مستويات التأييد.

أوروبا تعتبر واشنطن تهديدا أمنيا

وعلى صعيد المواقف من الولايات المتحدة، كشف الاستطلاع عن اتساع فجوة الثقة بين ضفتي الأطلسي، إذ بات أكثر من ثلث المشاركين في الدول الأوروبية المشمولة يعتبرون واشنطن تهديدا أمنيا.

وارتفعت النسبة إلى نحو النصف في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مقابل نحو الثلث في دول وسط وشرق أوروبا، وكانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعتبرت فيها أغلبية المشاركين الولايات المتحدة تهديدا أمنيا.

كما أظهر الاستطلاع مواقف لافتة في ألمانيا تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، إذ رأى 40 بالمئة من المشاركين أن معاملة أوكرانيا للناطقين بالروسية تبرر الحرب الروسي، فيما اعتقد 39 بالمئة أن الغرب استفز موسكو وأدى إلى اندلاع الحرب.

وتعكس النتائج مفارقة في المزاج الأوروبي، فبينما تتزايد المطالب ببناء قوة عسكرية أوروبية مستقلة وتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، لا يزال الأوروبيون متمسكين بحلف الناتو، رغم تراجع الثقة في الولايات المتحدة، القوة العسكرية الأبرز داخل الحلف.