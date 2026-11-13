واستهدفت حملة الاحتيال، التي أطلق عليها المكتب اسم "فيس ستيلر"، عاملين في قطاع العملات المشفرة وتقنيات "ويب 3". وبحسب المكتب، استخدم القراصنة الذكاء الاصطناعي لتزييف هوية المتحدث في اجتماعات الفيديو، مستغلين ثقة الضحية بمن يظن أنه يحادثه.

وخلال المكالمة، كان المحتالون يتذرعون بعطل تقني لخداع الضحية ودفعه إلى تثبيت برمجيات خبيثة على جهازه. ثم يستغلون حساباته وعلاقاته للوصول إلى أشخاص آخرين، فيصبح الضحية بدوره الوجه المألوف الذي يثق به المستهدف التالي.

وقال باتريك غراندي، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، إن هذا الأسلوب قادر على خداع حتى المستخدمين المتمرسين، لأنه يستغل ثقتهم بمنصات الفيديو وبالأشخاص الذين يعرفونهم.

وأعلن المكتب مصادرة أكثر من 900 تسجيل فيديو التقطتها كاميرات الويب لضحايا الحملة.

وفي قضية منفصلة، كان المكتب قد اتهم في وقت سابق من نوفمبر قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية بسرقة ستة مليارات دولار من منصة العملات المشفرة «باينانس». وتنفي بيونغ يانغ تلك الاتهامات.