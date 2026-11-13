وخلال يومي الجمعة والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة قواتها على 4 بلدات على الأقل.

فاليوم الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها تمكنت من السيطرة على بلدتي كوتوفكا في مقاطعة خاركيف، ونيكولسكوي في مقاطعة سومي.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانا قالت فيه: "خلال الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من مجموعة قوات الشمال على بلدتي كوتوفكا في مقاطعة خاركوف، ونيكولسكويه في مقاطعة سومي".

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأول أمس الأربعاء، أفادت الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية سيطرت بلدة فوسكريسينكا في مقاطعة زابوريجيا وبلدة شيلوفكا في دونيتسك.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت بلدة فوسكريسينكا في مقاطعة زابوروجيه".

وأضافت: "نتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية بلدة شيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".