وقال الجهاز في بيان إن الموقوف ينتمي إلى تنظيم دولي تصنفه روسيا إرهابيا، وإنه بايع زعيمه وخطط لتنفيذ الهجوم وفاء بتلك البيعة. ولم يذكر البيان اسم التنظيم أو الدولة التي يحمل الموقوف جنسيتها.

وبحسب البيان، عاين المشتبه به محيط المركز التجاري واقتنى مواد تدخل في صنع عبوة ناسفة. وتمكن عناصر الأمن من تحديد هويته وتوقيفه قبل تنفيذ الهجوم.

وأثناء تفتيش منزله، ضبطوا مكونات للعبوة وأجهزة اتصال تضمنت تعليمات قال الجهاز إن الموقوف تلقاها من مشرف عليه.

وفتح فرع التحقيق التابع لجهاز الأمن الفيدرالي في إقليم ستافروبول قضية جنائية بحق الموقوف بتهمة الشروع في تنفيذ عمل إرهابي.