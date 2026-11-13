انتقلت المواجهة القضائية المصرية مع جماعة الإخوان من الجماعة نفسها إلى امتداداتها في الخارج. فغداة إدراج الجماعة نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات.

تمتد الكيانات المدرجة على 27 دولة أوروبية، من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى البلقان وروسيا، إضافة إلى 8 مظلات على مستوى أوروبا كلها، أبرزها مجلس مسلمي أوروبا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وتضم قائمة الأشخاص أسماء بارزة، منها صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد، وإبراهيم الزيات، وأنس التكريتي، وحسين حلاوة.

في هذه القصة التفاعلية نرسم الشبكة كما وردت في القرار، ونتتبع انتشارها على الخريطة، ونقرأ مع الباحث منير أديب ما يعنيه استهداف القيادة والإدارة والتمويل والانتشار المؤسسي في وقت واحد.