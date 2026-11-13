وفي تقرير سري عن إيران اطلعت عليه رويترز، أشار المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى استمرار رفض طهران التعاون بشأن ملفات الضمانات النووية، في وقت لا تزال فيه الوكالة تفتقر إلى معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أن الوكالة لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية، معتبراً أن استمرار هذه الفجوات الرقابية منذ هجمات يونيو 2025 يثير مخاوف جدية بشأن الانتشار النووي، ويتطلب معالجة عاجلة.

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة "يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية توجد الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران"، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.

وتمنع إيران منذ يونيو 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوما وانضمت إليها الولايات المتحدة.