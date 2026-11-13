وأقرت الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بالهجوم، لكنها قالت إن الضحايا عناصر في قوة موالية للحكومة، فيما أفاد شهود للمنظمة بعدم وجود أي قوة في الموقع وقت الهجوم.

وتواجه مالي وبوركينا فاسو والنيجر تحديا مشتركا يتمثل في حماية مصدر رزق لآلاف الأسر، ومنع الجماعات المسلحة من الاستيلاء على جزء من عائداته.

بوركينا فاسو.. جباية حول المناجم

ترصد منظمة "أكليد" فرض جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" إتاوات على أنشطة التعدين، إلى جانب استغلال تنظيم "داعش - ولاية الساحل" مواقع تعدين شمال شرقي بوركينا فاسو عبر الاستخراج المباشر والجباية والابتزاز.

ولا يقتصر العنف على المناجم، بل يمتد إلى القرى والأسواق والطرق المحيطة بها. ووفق عينة رصدتها "أكليد" في الدول الثلاث، وقع نحو 90 بالمئة من حوادث العنف المرتبطة بمناطق التعدين خارج حدود الامتيازات المنجمية بين عام 2015 ويونيو 2026.

وكان قرار محلي قد علق التنقيب في منطقة سوبو حتى نهاية سبتمبر، بسبب مخاطر الانهيارات خلال موسم الأمطار.

ومع ذلك، أفاد سكان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن نحو ألف شخص، بينهم منقبون وأصحاب متاجر ومطاعم صغيرة، كانوا في الموقع وقت الهجوم.

ودعا وزير المناجم في بوركينا فاسو المنقبين إلى العمل ضمن تعاونيات بموجب قانون التعدين الجديد.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن الشركة الوطنية للمواد النفيسة جمعت نحو 29 طنا من الذهب من قطاعي التعدين الأهلي وشبه الآلي خلال النصف الأول من عام 2026، عبر قنواتها الرسمية.

مالي.. ضغط من الشمال إلى الجنوب

في شمال مالي، تتداخل المنافسة على مواقع مثل إنتاهاكا مع صراع أوسع على الأرض بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية وحلفائها، وفق "أكليد".

وفي كاييس غربا وسيكاسو جنوبا، رصدت المنظمة ضغوطا متزايدة من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على أنشطة التعدين، شملت مهاجمة معسكرات وخطف عاملين.

وسبق أن وثق خبراء الأمم المتحدة، في تقرير صدر عام 2022، دورا للجماعة في إدارة مواقع التعدين وتأمينها في إقليم كيدال، خصوصا قرب تساليت.

وتظهر هذه الوقائع كيف أصبح النفوذ حول المناجم جزءا من الصراع على السيطرة على مناطق كاملة شمالي البلاد.

وأقر المجلس الوطني الانتقالي، في يوليو، إنشاء فرقة خاصة للمناجم لملاحقة أنشطة التعدين غير القانونية والمشاركة في حماية المواقع.

وفي منطقة بوغوني جنوبا، اجتمع ممثلو السكان والسلطات المحلية في السابع من نوفمبر لاحتواء التوتر بعد توقيفات مرتبطة بالتنقيب، وفق موقع "أفريكانفوس مالي" المحلي.

النيجر.. تنظيم النشاط واتساع العنف

في النيجر، دعا وزير المناجم أبارشي عثمان، خلال اجتماعه بمنقبي أغاديز في العاشر من نوفمبر، إلى إدخال نشاطهم ضمن الإطار القانوني وتحسين الأمن في مواقع العمل.

وفي غرب البلاد، رصدت منظمة "أكليد" اتساع نطاق العنف في الحزام التعديني بمنطقة تيلابيري، الذي يضم مواقع مثل كومابانغو وتامو.

وقدر المعهد الوطني للإحصاء إنتاج النيجر من التعدين الأهلي والصغير النطاق للذهب بنحو 3.17 أطنان خلال عام 2025.

وأوضح المعهد أن انعدام الأمن حال دون الوصول إلى بعض المواقع، خصوصا في تاهوا، وأن جزءا كبيرا من المعاملات يجري خارج القنوات الرسمية.

هل تتراجع عائدات الجماعات؟

يعد معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة التنقيب الأهلي عن الذهب موردا مهما لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".

وتشمل موارد الجماعات المسلحة في المنطقة أيضا الإتاوات المفروضة على تجارة الماشية وتوزيع الوقود، إلى جانب الفدية المدفوعة للإفراج عن الرهائن.

وفي أغسطس، نقلت وكالة رويترز عن خبراء في الأمم المتحدة أن فدية قدرت بنحو 50 مليون دولار، دفعت للإفراج عن رهينة في مالي، ساعدت في تمويل هجمات الجماعة.

ومع ذلك، تظل حصة الذهب من إجمالي إيرادات التنظيمات المسلحة في الدول الثلاث غير معروفة.

وتتوقف قدرة الحكومات على تقليص عائدات الجماعات من الذهب على حماية المنقبين من الابتزاز، وتوفير مشترين مرخصين، ومراقبة عمليات البيع في الأسواق المحلية.

فإذا أغلقت السلطات موقعا للتعدين من دون توفير بدائل للعاملين، فقد ينتقل النشاط إلى موقع آخر، وتنتقل معه شبكات الجباية والابتزاز.