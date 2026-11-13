ونقلت وكالات أنباء روسية عن حاكم مقاطعة فولغوغراد الروسية أندريه بوتشاروف قوله صباح اليوم الجمعة إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية.

وكتب بوتشاروف في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "للأسف، أدى هجوم اليوم الذي نفذه نظام كييف الإجرامي، إلى سقوط ضحايا بين العاملين في المنطقة الصناعية الجنوبية في فولغوغراد، حيث قتل 4 أشخاص ونقل اثنان آخران إلى المستشفى".

وفي وقت سابق اليوم أفاد الحاكم بأن سقوط حطام طائرات مسيرة تسبب في نشوب حرائق محدودة في إحدى المؤسسات بالمنطقة الصناعية الجنوبية في فولغوغراد وفي محيطها.

وفي موسكو ذكر عمدة المدينة سيرغي سوبيانين أنه في الفترة من الساعة 18:00 مساء الخميس حتى الساعة 08:00 صباح اليوم الجمعة تم رصد 467 طائرة مسيرة وهي تحلق باتجاه مقاطعة موسكو، مضيفا أن الدفاعات الجوية دمّرت معظمها على مسافات بعيدة، بينما أُسقطت 144 مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة.

وحسب بيان للدفاع الروسية، فقد تم اعتراض وتدمير 1198 مسيرة أوكرانية فوق 18 منطقة روسية ومياه البحر الأسود.

واليوم الجمعة أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة سفينة شحن تنقل حمولات من الأسلحة والممتلكات العسكرية للجيش أوكراني.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان مقتضب أن الهجوم نفذته طائرات مسيرة في مياه البحر الأسود جنوب غرب أوديسا.

وذكر البيان أن الضربة تأتي ضمن الحملة التي يواصل الجيش الروسي شنها لاستهداف السفن التي تحمل شحنات عسكرية ومزدوجة الاستخدام.

وجاء الهجوم غداة نشاط دبلوماسي مكثف في إطار المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي تقترب من دخول عامها الخامس، إذ أجرى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات استمرت ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس، قبل التوجه إلى دبلن حيث التقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.