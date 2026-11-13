ووردت التعديلات على العلم الوطني لكوريا الشمالية في دستورها المعدل المنشور على موقع إلكتروني تابع لبيونغيانغ.

وتنص المادة 166 من الدستور المعدل، المنشور على موقع "ناينارا" الإلكتروني، على أن نسبة ارتفاع العلم إلى عرضه هي 1 إلى 1.65، بدلا من النسبة السابقة 1 إلى 2، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء التغيير في وقت يسعى فيه رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بناء أسلوب حكم وهوية وطنية خاصة به مع الاحتفاظ ببعض إرث أسلافه، بحسب يونهاب.

وظلت قاعدة نسبة 1 إلى 2 للعلم دون تغيير في القانون حتى التعديل الدستوري في الشمال في سبتمبر 2023.

وعلى الرغم من تغيير النسبة، بقي التصميم العام لعلم كوريا الشمالية كما هو، ويتكون من شريط أحمر عريض في الوسط، وشريطين أبيضين رفيعين فوقه وتحته، وشريطين أزرقين فوق الشريطين الأبيضين وتحتهما، ونجمة حمراء خماسية في دائرة بيضاء.

ويقول الدستور إن الشريط الأحمر يرمز إلى دماء المقاتلين المناهضين لليابان الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن حرية البلاد واستقلالها خلال الحكم الاستعماري الياباني بين عامي 1910 و1945. وترمز الدائرة البيضاء والشريطان الأبيضان إلى ولاء الشعب لزعيم البلاد وحزب العمال الكوري الحاكم.

ويمثل الشريطان الأزرقان الروح الثورية للشعب المناضل من أجل السلام والصداقة والوحدة في العالم، فضلا عن سيادة البلاد، حسبما ذكر.