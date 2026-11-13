وأضاف كوشنر في تدوينة على منصة أكس أن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات ستسمح بمعالجة الترتيبات الأمنية الأوروبية الأوسع نطاقا لما بعد الحرب.

وقال إنه من المتوقع الإعلان عن مسارات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا والجدول الزمني وتفاصيل إضافية قريبا، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب عازم على إنهاء هذه الحرب المروعة رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد مساء الخميس أن الأوروبيين سيحضرون المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك عقب لقائه مبعوثين أميركيين في دبلن.

بدوره، شدد كوشنر أنه "لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق" بين موسكو وكييف "دون وجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أدلى بها إلى جانب زيلينسكي في قاعدة جوية بإيرلندا "أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك مع الرئيس (فلاديمير) بوتين" الذي التقاه مع المبعوث الأميركي الآخر ستيف ويتكوف في موسكو في وقت سابق الخميس.