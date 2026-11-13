ويبدو أن النسخة المنشورة على موقع "ناينارا" هي النص المنقح في مارس، حيث حذفت عبارات مثل "التوحيد السلمي" والوحدة الوطنية" من الدستور المعدل، الذي ذكر الموقع أنه عُدّل في الجلسة الأولى لمجلس الشعب الأعلى الخامس عشر في 23 مارس.

وكان موقع "ناينارا" قد سحب النص الكامل للدستور في مارس 2024، بالإضافة إلى أقسامه المتعلقة بالتاريخ الحديث والكوريين المغتربين، والتي يُعتقد أنها تتضمن إشارات إلى "التوحيد" و"الأمة الواحدة".

وجاء الحذف بعد إعلان كيم جونغ أون، خلال اجتماع عام للحزب في أواخر عام 2023، أن الكوريتين دولتان منفصلتان تعاديان بعضهما البعض، وإصداره أوامر في يناير من العام التالي بحذف عبارات مثل "التوحيد السلمي" و"الوحدة الوطنية" من الدستور.

في ذلك الوقت، صرّح كيم بأنه لن يعتبر كوريا الجنوبية شريكا في المصالحة والتوحيد، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويبدو أن الموقع الإلكتروني قد حذف النص القديم لتعارضه مع سياسة كوريا الشمالية الجديدة تجاه الجنوب.

ويُشار إلى أن النص الموجود حاليًا على موقع "ناينارا" مطابق إلى حد كبير للنسخة التي حصلت عليها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ونشرتها في مايو، والتي تضم بندا جديدا يتعلق بالأراضي، وحذفت جميع الإشارات إلى التوحيد مع الجنوب، ورفعت من مكانة الزعيم وسلطته، ومنحته قيادة القوات النووية.

مع ذلك، توجد بعض الإضافات الطفيفة في نسخة "ناينارا"، مثل بند ينص على أن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مهام وصلاحيات مجلس الوزراء تُحسم في الاجتماعات العامة، بينما تُحسم المسائل الأخرى في الاجتماعات الدائمة.