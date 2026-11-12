وارتفع عدد المرحلين 9 في المئة مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 442,640 شخصا في السنة المالية 2025، وبنسبة 78 في المئة مقارنة بعام 2024، حين رحلت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك 271,480 شخصا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

أما الاعتقالات، فقاربت ضعف حصيلة السنة السابقة، حين اعتقلت الوكالة 239,890 شخصا، وتجاوزت أربعة أضعاف حصيلة 2024 البالغة 113,430 شخصا. وبلغ عدد الاعتقالات ذروته في أغسطس عند 50,925، ثم تجاوز 48 ألفا في سبتمبر.

وهذه أول حصيلة تفصيلية تنشرها الوكالة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ولم يحدد البيان عدد أصحاب السجلات الجنائية بين المعتقلين أو المرحلين، وهي تفاصيل درجت الوكالة على نشرها في عهود سابقة.

وأرجع وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين ارتفاع الأعداد إلى سياسة ترامب، قائلا إنها منحت الوكالة صلاحيات أوسع لاستهداف المقيمين بصورة غير قانونية وترحيلهم.