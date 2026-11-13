والخميس استقال هوانغ من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"إنفيديا"، منهيا مسيرة استمرت 33 عاما على رأس الشركة العملاقة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي شارك في تأسيسها، وذلك عقب الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين.

وقال مجلس إدارة الشركة إن هوانغ تنحى عن مناصبه رئيسا للشركة ورئيسا تنفيذيا وعضوا في مجلس الإدارة، على أن يسري القرار فورا.

وعيّن مجلس إدارة "إنفيديا" المستثمر في قطاع التكنولوجيا والرئيس التنفيذي السابق لشركة "سينوبسيس" هارفي جونز، رئيسا لمجلس الإدارة، ليصبح أول من يتولى هذا المنصب في تاريخ الشركة.

وفي الوقت الراهن، ستتولى المديرة المالية للشركة كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، مع احتفاظها بمهامها المالية، بينما بدأ المجلس عملية البحث عن رئيس تنفيذي دائم، على أن ينظر في مرشحين من داخل الشركة وخارجها.

وقال مولينار، الخميس، وفق شبكة "إن بي سي نيوز"، إن هوانغ "يجري مناقشات لتحديد موعد مناسب وشكل الإحاطة".

وكان مولينار، إلى جانب النائبين الجمهوريين براين ماست وإريك كروفورد، طلبوا من هوانغ تقديم إحاطة للكونغرس، في رسالة وجهوها إليه في الرابع من نوفمبر الجاري.

ويرأس مولينار اللجنة النيابية المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، بينما يرأس ماست لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ويتولى كروفورد رئاسة لجنة الاستخبارات بالمجلس.

وقال مولينار: "أعتقد أن هدفنا في الوقت الراهن هو استضافته في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن من تكوين فهم كامل للوقائع والوصول إلى حقيقة ما حدث في هذه القضية".

وفي رسالتهم التي أرسلت الأسبوع الماضي، أعرب المشرعون عن رغبتهم في معرفة المزيد عن طبيعة علاقات هوانغ مع أليس هوانغ، التي شغلت سابقا منصب مديرة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، الخاضعة للتدقيق على خلفية شبهات تتعلق بتهريب الرقائق الإلكترونية.

وقال شخص مطلع على القضية لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن أليس هوانغ يشتبه في تعاونها مع وزارة أمن الدولة الصينية.

وبحسب شخص مطلع على شركة "إنفيديا" ومسؤول سابق في الأمن القومي على دراية بالموضوع، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عمم خلال الربيع الماضي مذكرة على مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أوضح فيها أن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن هوانغ كان على علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال تعمل لصالح جهاز التجسس الصيني.

وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"فاينانشال تايمز" قد سلطتا الضوء على المذكرة الأسبوع الماضي، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ولا تربط أليس هوانغ أي صلة قرابة بجنسن هوانغ.

وفي سياق متصل، أصدرت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، الخميس، بيانا انتقدت فيه هوانغ بشدة، على خلفية علاقته المزعومة بالمسؤولة التنفيذية في شركة "ميغاسبيد"، وما قد يترتب على ذلك من انتهاكات محتملة للأمن القومي الأميركي.

وكان هوانغ قد أصدر، في وقت سابق من الأسبوع، بيانا اعتذر فيه لزوجته عن خيانته لها، كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أنه دخل أيضا في علاقة مع مسؤولة تنفيذية في شركة "إنفيديا" كانت تعمل تحت إدارته مباشرة.