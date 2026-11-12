وأعلنت المفوضية في بروكسل، الخميس، أن المبادرة جمعت نحو 1.1 مليون توقيع من مواطني 12 دولة عضوا، متجاوزة الحد المطلوب للنظر فيها. وأمام المفوضية 6 أشهر للرد على مطالب منظميها.

ويتهم القائمون على المبادرة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى مقتل مدنيين وتهجير سكان وعرقلة وصول المساعدات إلى القطاع.

ويرون أن استمرار العمل بالاتفاقية يمنح إسرائيل دعما سياسيا وماليا.

وتعتزم المفوضية الاجتماع بمنظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مطالبهم، على أن يعقد البرلمان الأوروبي بعد ذلك جلسة استماع علنية.

وتنظم الاتفاقية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فيما تظل الدول الأعضاء منقسمة بشأن تعليقها.