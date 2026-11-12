وخلال الزيارة، أهدى الكرملين كلا من ويتكوف وكوشنر سترة شتوية زرقاء تحمل شعار المنتخب الروسي. والسترتان من مجموعة "الإرث الذهبي" التي تنتجها علامة "بوسكو".

وجاءت الهدية على هامش لقاء استمر أكثر من ساعتين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأميركيين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان ويتكوف وكوشنر قد وصلا إلى موسكو قادمين من أبوظبي، حيث شاركا يومي 10 و11 نوفمبر في محادثات جمعت ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.