وغادر المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الكرملين بعد ظهر الخميس، عقب محادثات جاءت بعد جولة تفاوض استمرت يومين في أبوظبي وأفضت إلى اتفاق على تبادل واسع للأسرى.

ومن المقرر أن يتوجها إلى دبلن لإطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نتائج لقائهما مع بوتين.

ورفض بوتين مقترحات إقامة مناطق عازلة أو منزوعة السلاح بين مواقع الجيشين، قائلا: "بالنسبة إلينا، لا يوجد سوى خط فاصل واحد، هو حدود الدولة".

وحذر من أن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا بعد أي اتفاق سيعني بالنسبة إلى موسكو "استمرار الحرب"، وأن روسيا ستعتبرها "هدفا مشروعا".

وتتمسك موسكو بضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، رغم أن قواتها لا تسيطر عليها بالكامل. وترفض كييف وحلفاؤها الاعتراف بالضم.

وقدر بوتين أن ما بين 400 و500 مدني ما زالوا في كوستيانتينيفكا، حيث تواصلت المعارك بعد إعلان موسكو السيطرة عليها في يوليو. واقترح تنظيم مهمة إنسانية على غرار ما جرى الشهر الماضي في أوليشكي جنوبي أوكرانيا، حين أتاحت هدنة مؤقتة لمئات السكان العالقين مغادرة المدينة.

وحث ويتكوف وكوشنر بوتين على إشراك ممثلين أوروبيين في الجولة المقبلة من المحادثات. وتدعو كييف وعواصم أوروبية إلى إعطاء الأولوية لإنهاء الحرب، وسط مخاوف من أن تفضي مفاوضات أوسع بشأن أمن القارة إلى تقسيمها مجددا إلى مناطق نفوذ.

وفي دبلن، حيث اجتمع نحو 50 زعيما أوروبيا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلورة "رؤية واضحة وموحدة" لما تريده أوروبا من المفاوضات. وسبق أن تحدث زيلينسكي عن "فرصة سانحة" لتحقيق نتيجة قبل نهاية العام.