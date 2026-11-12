وأضاف في إشارة إلى الأموال الإيرانية ومضيق هرمز: "لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم".

ولم يحدد ترامب الأموال التي يقصدها أو الأساس الذي يستند إليه في حديثه عن السيطرة على المضيق. وتأتي تصريحاته بعد أيام من قوله إن استئناف الضربات الأميركية على إيران "مستبعد للغاية" إذا أحرزت المفاوضات تقدما.

وأضاف: "طلبت من نائب الرئيس جيه دي فانس أن يكرّس كامل اهتمامه لقضايا الفساد والجريمة واسعة النطاق التي تشهدها المدن والولايات الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة".

وزاد: "فالولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مثل مينيسوتا وكاليفورنيا وإلينوي وغيرها الكثير، تعاني جميعها من سوء الإدارة والفساد والفوضى. وتُسرق مليارات الدولارات كل شهر. ويمكن تحقيق التوازن في ميزانيتنا بسرعة من خلال التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية واسعة النطاق".

وختم بالقول: "الفساد متجذر في دماء القيادات الديمقراطية!".

وشارك فانس في الآونة الأخيرة في جهود التواصل مع إيران.

وكان فانس، الذي لعب دورا في محاولة إنهاء النزاع مع إيران، قد نأى بنفسه، الأربعاء، عن الحرب التي يشنها ترامب، وذلك عقب الهزيمة التي مني بها الجمهوريون أمام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وشكك فانس في جدوى الحرب مقارنة بتكلفتها، محملا إياها مسؤولية الخسائر الانتخابية التي تكبدها الجمهوريون.

وقال فانس، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أبرز المرشحين للرئاسة في عام 2028، إن توصيته السابقة بإنهاء الحرب كانت "نصيحة سديدة".

واستهدف ترامب مرارا المدن التي يديرها الديمقراطيون، منتقدا سياساتها المتعلقة بالهجرة وما يصفه بالفساد، منذ توليه منصبه لولاية رئاسية ثانية في البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2025.