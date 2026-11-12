وأعلنت الشرطة الأميركية إصابة 5 أشخاص في الحادث، وقالت نيكول دينر، المتحدثة باسم إدارة الشرطة، إنه لم يُلقَ القبض على مطلق النار حتى الآن، مشيرة إلى أن مواقع إطلاق النار لا تزال غير واضحة.

وأوضح الشرطي ناثان كلارك أنه لا تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الحادث، بما في ذلك الموقع الدقيق لإطلاق النار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون قولها إن المشتبه به يتحصن داخل مبنى سكني قريب من موقع إطلاق النار.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة المحيطة بالمربع السكني رقم 1500 في شارع 15، والتي تضم مركز "فيدا" للياقة البدنية، وكنيسة القديس لوقا الأسقفية، وعدداً من المساكن، وتقع بالقرب من متجر "هول فودز".

وفرضت القوات طوقاً أمنياً حول جزء كبير من المنطقة، وشددت الإجراءات الأمنية حول المدارس القريبة من موقع الحادث، كما أغلقت الشوارع المحيطة، في إطار استجابة أمنية واسعة النطاق.

من جانبه، أعلن مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الفيدرالي إرسال عناصر إلى الموقع للمساعدة في التحقيقات.