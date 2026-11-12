وقالت الشرطة إن المشتبه به أطلق النار عليها مرتين على الأقل، قبل العثور عليه مصابا نتيجة محاولته قتل نفسه.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن مفاوضات جارية مع المشتبه به، الذي تحصن داخل شقة سكنية قريبة من موقع إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم إدارة الشرطة نيكول دينر إصابة 5 أشخاص في الحادث.

ودعت الشرطة إلى تجنب المنطقة المحيطة بالمربع السكني رقم 1500 في شارع 15، التي تضم مركز "فيدا" للياقة البدنية، وكنيسة القديس لوقا الأسقفية، وعددا من المساكن، وتقع قرب من متجر "هول فودز".

وفرضت القوات طوقا أمنيا حول جزء كبير من المنطقة، وشددت الإجراءات الأمنية حول المدارس القريبة من موقع الحادث، كما أغلقت الشوارع المحيطة في إطار استجابة أمنية واسعة النطاق.

وأعلن مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الفيدرالي إرسال عناصر إلى الموقع للمساعدة في التحقيقات.