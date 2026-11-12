وجاء تحذير بوتين خلال استقباله في الكرملين مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غداة اختتام يومين من المحادثات بين موسكو وكييف بوساطة أميركية في أبوظبي.

ووصف الرئيس الروسي وجود قوات أجنبية في أوكرانيا بأنه "غير مقبول"، معربا عن رغبته في أن يدوم السلام فيها "إلى الأبد".

وفي شأن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات، أكد بوتين أن روسيا "لم تعارض يوما الحوار مع أوروبا".

من جانبه، قال كوشنر إن واشنطن بدأت مناقشة الترتيبات الأمنية للقارة مع دول أوروبية، وإنها تلمس رغبة لدى الأوروبيين في المشاركة في المفاوضات لإنهاء الحرب.

وأشار بوتين إلى أن كييف أثارت مسألة "المناطق الرمادية"، وهو تعبير ميداني يصف مناطق لا تستقر فيها السيطرة لأي من الطرفين. ولم يحدد المواقع التي تناولها الطرح الأوكراني.

واقترح الرئيس الروسي تنظيم مهمة إنسانية انطلاقا من مدينة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا، مستشهدا بتجربة أوليشكي في منطقة خيرسون.

ووصف التعاون مع كييف في أوليشكي بأنه "إيجابي"، بعدما أتاحت هدنة محلية إدخال مساعدات وإجلاء مدنيين في أواخر أكتوبر.

وأعلن ويتكوف أنه سينقل إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مضمون محادثاته مع بوتين، معتبرا أن الاتفاق على تبادل واسع للأسرى بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي يعكس تقدما في جهود التسوية.

وبحسب كوشنر، يعتزم المبعوثان التوجه إلى كييف بعد زيارتهما موسكو.