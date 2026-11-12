واعتبرت الشرطة البريطانية أن القضية تعكس تزايد النشاط الاستخباراتي الإيراني في البلاد.

وتعود وقائع القضية إلى الفترة بين أغسطس 2024 ومارس 2025. وأفاد الادعاء أمام محكمة وولويتش في لندن بأن المراقبة استهدفت صحفيين اثنين على الأقل في القناة الناطقة بالفارسية، والمعروفة بتغطيتها الناقدة للحكومة الإيرانية.

وخلال المحاكمة التي بدأت في أكتوبر، أوضح ممثل الادعاء أن المراقبة كانت تهدف إلى تحديد أماكن الصحفيين تمهيدا لاعتداء عنيف على واحد منهم على الأقل، على خلفية انتقاد طهران.

وفي قضية منفصلة تخص القناة نفسها، دفع مواطن يوناني، الأسبوع الماضي، ببراءته من تهمة مراقبة أحد صحفييها لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

وذكرت الشرطة أن المراقبة يشتبه بأنها جرت لحساب إيران. وسبق لطهران أن نفت مرارا ضلوعها في هجمات أو مخططات داخل بريطانيا.