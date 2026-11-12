وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العسكري كان برتبة عقيد، فيما اكتفت اللجنة بوصفه بأنه عسكري، موضحة أن المحققين يعاينون الموقع بالتعاون مع الشرطة لتحديد ملابسات الانفجار.

وشاهد صحافي في المكان حطام سيارة دفع رباعي يعمل خبراء الأدلة الجنائية على فحصه.

وشهدت روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022 هجمات طالت مسؤولين عسكريين، من بينهم اللفتنانت جنرال إيغور كيريلوف، الذي قتل أمام شقته في موسكو في ديسمبر 2024.