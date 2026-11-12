واستقبل كيريل دميترييف، مبعوث بوتين، المفاوضين الأميركيين لدى وصولهما إلى موسكو ورافقهما إلى وسط العاصمة. ويمثل اللقاء المرتقب عاشر اجتماع مباشر بين ويتكوف وبوتين.

شهدت أبوظبي أول مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بوساطة أميركية منذ 9 أشهر. وانتهت الجولة الأربعاء باتفاق على تبادل واسع للأسرى، فيما بقي الخلاف قائما بشأن الأراضي، خصوصا مع رفض كييف مطلب موسكو بالتنازل عن منطقة دونباس الشرقية بأكملها.

وتحدث كوشنر عقب جولة أبوظبي عن "فرص" لإحراز تقدم في بعض القضايا. ويسعى الوسطاء الأميركيون، مع تعثر التفاوض على الأراضي، إلى بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا وإعادة الإعمار بعد الحرب.

وأوضح مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف أن بوتين سيبحث مع المبعوثين قضايا تتعلق بالتوصل إلى تسوية سلمية دائمة.

ويعتزم كوشنر طرح سبل إشراك الأوروبيين في المفاوضات، بعدما دعاهم إلى اختيار ممثل واحد يتحدث باسمهم. وشكك أوشاكوف في قدرتهم على الاتفاق على مرشح في الوقت الراهن.