وبحسب الرئاسة التركية، شدد أردوغان على ضرورة "تعزيز الأرضية المشتركة للتوصل إلى اتفاق وإعطاء الدبلوماسية فرصة". وأكد أن تركيا ستواصل دعم جهود السلام، معربا عن أمله في إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

وتشارك قطر وباكستان في الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات. وتطالب طهران واشنطن بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة ورفع العقوبات، ضمن مطالب تطرحها مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

وجاء اللقاء غداة كلمة ألقاها بزشكيان أمام مؤتمر المناخ، اتهم فيها الولايات المتحدة وإسرائيل بإلحاق أضرار بيئية جسيمة بإيران خلال الحرب التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية في 28 فبراير.