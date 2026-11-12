وقال أوشاكوف: "سنبحث اليوم ونناقش مختلف القضايا التي من شأنها أن تفضي إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية، وكلها قضايا تتعلق بالتوصل إلى تسوية سلمية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف أوشاكوف أن الأوروبيين ما زالوا عاجزين عن اختيار مرشح واحد للتفاوض.

وردا على طلب للتعليق على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أوروبا ستواجه صعوبة في اختيار مفاوض، قال أوشاكوف للصحفيين: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا بالفعل. في الوقت الراهن، لا يستطيعون ذلك".

وأضاف أوشاكوف أن "الأمر يتوقف أيضا على من سيتفاوضون معه".

وصل كوشنر وويتكوف إلى موسكو، الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، في إطار أحدث تحركاتهما للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تُعقد المحادثات في الكرملين خلال النصف الأول من اليوم، وستكون المرة العاشرة التي يلتقي فيها ويتكوف بوتين وجها لوجه.

وتأتي الزيارة عقب يومين من المحادثات الثلاثية للسلام في أبوظبي، التي انتهت الأربعاء بالإعلان عن اتفاق جديد مرتقب لتبادل واسع للأسرى، دون تحقيق اختراق معلن في المفاوضات الأوسع نطاقاً.

وكان كيريل دميترييف، المبعوث الخاص لبوتين، في استقبال كوشنر وويتكوف لدى وصول طائرتهما وسط تساقط الثلوج الممزوجة بالأمطار، ورافقهما إلى وسط موسكو، استعداداً لمحادثاتهما مع بوتين.

وشكلت محادثات أبوظبي هذا الأسبوع أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، وذلك منذ تسعة أشهر.

وعلى الرغم من إعلان المفاوضين الروس والأوكرانيين إحراز بعض التقدم، أفاد الجانب الأميركي باستمرار الخلافات بشأن قضايا رئيسية، من بينها مسألة الأراضي.

ورغم التفاؤل الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنا، لم تظهر أي مؤشرات على تقديم تنازلات جوهرية من الأطراف المعنية.

ورفضت كييف بشدة مطالب بوتين بالتنازل عن منطقة دونباس الشرقية بأكملها مقابل تحقيق السلام. ومع وصول المفاوضات بشأن الأراضي إلى طريق مسدود، حاول الوسطاء الأميركيون توجيه النقاشات نحو ضمانات الأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.