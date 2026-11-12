ففي إيطاليا وحدها، تلقت أكثر من 6300 مدرسة رسائل تهديد متشابهة، بينما وصلت رسائل مماثلة إلى نحو ألف مدرسة في اسكتلندا وأكثر من 300 في أيرلندا الشمالية، إلى جانب مؤسسات تعليمية في جمهورية أيرلندا.

ورغم عدم العثور على متفجرات، أُخليت مئات المدارس الإيطالية، واضطر أولياء أمور إلى مغادرة أعمالهم لاستلام أطفالهم، فيما تحولت الرسائل إلى قضية أمنية عابرة للحدود.

فكيف يمكن لرسالة إلكترونية مجهولة أن تربك آلاف المؤسسات؟ ولماذا تختلف استجابة الدول لمثل هذه التهديدات؟

آلاف المدارس في مواجهة رسالة واحدة

بدأت الأزمة عندما تلقت مدارس إيطالية رسائل تحذر من وجود عبوات ناسفة داخل مبانيها، ما دفع إدارات تعليمية إلى تفعيل إجراءات الطوارئ وإخلاء الطلاب.

لكن الاستجابة لم تكن موحدة أوروبيا، ففي اسكتلندا، أعلنت الشرطة أن نحو ألف مدرسة تلقت تهديدات، لكنها خلصت إلى عدم وجود مؤشرات على خطر حقيقي، ونصحت بعدم إخلاء المدارس اعتماداً على الرسائل وحدها.

واتخذت السلطات في أيرلندا الشمالية موقفاً مشابهاً، بعدما اعتبرت التهديدات التي وصلت إلى أكثر من 300 مدرسة غير موثوقة.

ويكشف هذا التباين عن معضلة أمنية، هل تُخلى المدارس احترازياً، بما يربك آلاف الأسر، أم تستمر الدراسة بعد تقييم احتمالات الخطر؟

كيف تشل رسالة آلاف المؤسسات؟

لا تتطلب هذه العمليات بالضرورة اختراق شبكات المدارس أو السيطرة على أنظمتها الإلكترونية.

فعناوين البريد الإلكتروني للمؤسسات التعليمية متاحة غالبا عبر مواقعها الرسمية، ويمكن جمعها وإرسال رسائل جماعية إليها خلال دقائق، وقد يستخدم المرسلون حسابات مخترقة أو عناوين مزيفة لإخفاء هوياتهم.

ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، استُخدم في تهديدات المدارس الإيطالية عنوان مرتبط بجامعة تايوانية تعرض أحد حساباتها للاختراق.

لكن استخدام حساب في بلد معين لا يعني أن منفذ العملية موجود فيه، إذ يمكن إخفاء المصدر الحقيقي باستخدام حسابات مخترقة وخوادم وسيطة.

وتكمن فعالية التهديد في طبيعة المؤسسة المستهدفة، فالمدرسة لا تستطيع تجاهل احتمال وجود قنبلة بسهولة، حتى عندما تبدو الرسالة غير موثوقة.

وبمجرد تفعيل إجراءات الطوارئ، يمتد التأثير إلى الطلاب والمعلمين والأهالي والشرطة ووسائل النقل، وهكذا، تتحول عملية رقمية محدودة التكلفة إلى أزمة ميدانية واسعة.

من المدارس إلى المطارات

لم تكن المدارس الهدف الوحيد لموجة التهديدات الأوروبية، فخلال الأيام السابقة، تلقت شركات طيران ومطارات رسائل مماثلة أدت إلى تحويل رحلات وإجراءات تفتيش طارئة، دون العثور على متفجرات.

كما استهدفت تهديدات مؤسسات إعلامية في أيرلندا وبلغاريا، وتسببت في إخلاء بعض مقارها.

وذكرت رويترز أن رسائل المدارس الإيطالية حملت توقيع شخص يستخدم اسم "ميخائيل أندروبوف"، الذي ظهر أيضاً في تهديدات سابقة لمؤسسات إعلامية.

وتحقق السلطات الأوروبية في احتمال وجود صلات بين الرسائل، مع محاولة تحديد مصادرها الحقيقية.

حرب هجينة أم تهديدات كاذبة؟

أثارت الوقائع تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بما يُعرف بـ"الحرب الهجينة"، التي تستخدم وسائل غير عسكرية، بينها الهجمات الإلكترونية والتضليل والتخريب، لإرباك المجتمعات.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن التحقيقات الأولية لم تكشف عن خطر ملموس، معتبرة أن الرسائل تستهدف نشر الخوف.

كما حذر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو من افتراض وقوف دولة أجنبية وراء كل حادث.

ورغم المخاوف الأوروبية من عمليات تخريب مرتبطة بالتوترات الدولية، لم تقدم السلطات أدلة تثبت مسؤولية روسيا أو أي دولة أخرى عن هذه التهديدات.

الخسائر تبدأ قبل الانفجار

حتى عندما تكون التهديدات كاذبة، فإن آثارها حقيقية، فإخلاء مدرسة يعني تعطيل الدراسة واستدعاء الشرطة وإرباك الأسر، وقد يترك أثرا نفسيا لدى الأطفال الذين يغادرون فصولهم بصورة مفاجئة.