وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال إحاطة صحفية دورية، إن "التقدم التكنولوجي في الصين مدفوع بالابتكار المستقل والتعاون المفتوح، وعلى الجانب الأميركي التوقف عن اختلاق مثل هذه الروايات حول التجسس كذريعة لفرض حصار تكنولوجي".

وأقر رئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، بارتباطه بعلاقة عاطفية، أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية صينية سابقة في شركة "ميغاسبيد"، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، ويعتقد مسؤولون أميركيون أنها عملت لصالح الاستخبارات الصينية.

والخميس دفعت الأزمة هوانغ إلى الاستقالة من منصبه.

وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 8 بالمئة في تعاملات ما بعد إغلاق بورصة وول ستريت، في انعكاس لقلق المستثمرين من تداعيات الأزمة.

وتتزامن هذه التطورات مع تحقيق مستقل فتحه مجلس إدارة "إنفيديا" بشأن احتمال استهداف هوانغ من جانب جهة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقته بأليس.

كما زادت تقارير عن علاقة شخصية أخرى مع مسؤولة تنفيذية في الشركة من حدة الضغوط، وسط تساؤلات بشأن قواعد الحوكمة واحتمالات تضارب المصالح داخل المؤسسة.

وقاد هوانغ "إنفيديا" منذ تأسيسها عام 1993، وساهم في تحويلها من شركة متخصصة في معالجات الرسوميات إلى واحدة من أبرز الشركات في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يجعل أي تغيير في قيادتها محل اهتمام واسع لدى المستثمرين وقطاع التكنولوجيا.