ويأتي التحرك وسط تمسك طهران برفض نقل اليورانيوم إلى خارج أراضيها، وتصريحات روسية تتحدث عن مؤشرات على اقتراب عمليات قتالية في الشرق الأوسط.

وقال الباحث في الشؤون الإيرانية فراس الياس، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن استراتيجية الخنق الاقتصادي التي تحدث عنها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تهدف إلى دفع طهران إلى قبول شروط واشنطن.

ويرى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمنح الوساطة القطرية وقتا لصياغة مسودة اتفاق، بالتوازي مع سعيها إلى حشد التأييد الداخلي لخياراتها بعد انتخابات التجديد النصفي.

قراءتان لإنهاء حالة "لا حرب ولا سلم"

في طهران، أثار توجيه المرشد الإيراني بإنهاء حالة "لا حرب ولا سلم"، الذي تحدث عنه الرئيس مسعود بزشكيان، تفسيرات متباينة. فبحسب الياس، قرأه المتشددون باعتباره دعوة إلى الاستعداد للمواجهة والتوقف عن الرهان على المبادرات الدبلوماسية، فيما رأى فيه الإصلاحيون فرصة لمراجعة شروط التفاوض سعيا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.

ولا يعتبر الياس أن هذا التباين يعكس بالضرورة خلافا على الأهداف الاستراتيجية. ويرى أن طهران تحاول إبقاء خياراتها العسكرية والدبلوماسية مفتوحة لتحسين شروطها ورفع كلفة الانتظار على واشنطن.

وفي المقابل، قال مسؤول ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية ماكسيم ماكسيموف إن موسكو تملك مؤشرات على اقتراب عمليات قتالية في المنطقة.

ويرى الياس أن ترامب يسعى إلى إنهاء حالة الغموض التي انعكست سلبا على الجمهوريين، وقد تؤثر في حسابات الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تراجع التجارة عبر العراق وتركيا

وقال الياس إن التبادل التجاري بين إيران وكل من العراق وتركيا تراجع بصورة كبيرة نتيجة القيود التي فرضتها بغداد وأنقرة على حركة التجارة عبر الحدود. ومع ذلك، لا تزال طهران تملك منافذ للتبادل التجاري مع باكستان وأفغانستان.

ويرى الباحث أن الخطر على طهران يكمن في احتمال تحول الضغط التجاري إلى عزلة سياسية وعسكرية. واستشهد بتذمر إيران من إغلاق العراق منافذه الحدودية والتزامه بالحظر الجوي، إلى جانب توجه الحكومة العراقية لمحاسبة الفصائل المسلحة التي تطلق الصواريخ على دول الجوار.

تحشيد عسكري وعقبة نووية

واستدل الياس على بقاء الخيار العسكري بوصول حاملة الطائرات الأميركية إلى بحر عمان واستمرار التفاهمات العسكرية بين واشنطن ودول الخليج وإسرائيل. وأشار أيضا إلى الإعلان الخليجي عن إمكان تشكيل قوة مشتركة يكون مقر قيادتها في الكويت.

لكن العقبة أمام الوساطات، في تقديره، تظل موقف طهران من مخزونها النووي. واستشهد بتأكيد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده لن تنقل أي كمية من اليورانيوم إلى خارج أراضيها، معتبرا أن هذا الرفض يقوض الجهود التي تبذلها قطر وكازاخستان والصين.

كلفة محاولة كسر الحصار بالقوة

ووصف الياس احتمال إقدام إيران على عمل عسكري مفاجئ لكسر الحصار بأنه "تصور انتحاري". وقال إن خطوة كهذه ستضعف خطاب طهران القائم على أنها تتعرض لاعتداء أميركي، وتضيق هامش تحركها السياسي والإعلامي.

كما حذر من أن المبادرة إلى التصعيد قد تفقد طهران حياد دول تراهن على الحل الدبلوماسي، وتبعد عنها الصين وروسيا. فالدولتان، بحسب الياس، تدفعان باتجاه العودة إلى المفاوضات وتجنب مواجهة عسكرية تهدد مصالحهما في الشرق الأوسط.