وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يفرض هذا التحول مراجعة عقائد عسكرية اعتمدت طويلا على حسم التفوق الجوي وحماية القواعد المتقدمة.

فقد أصبح بوسع خصم لا يملك طائرات متطورة أن يضرب منشآت عسكرية وبنى تحتية في عمق أراضي الطرف الآخر.

الدقة تغير وظيفة الصاروخ

في منتصف القرن العشرين وأواخره، كانت الصواريخ الباليستية باهظة الكلفة، وكان انحرافها عن الهدف بمئات الأمتار يحد من فائدتها في الضربات التقليدية. وكان هذا الهامش أقل أهمية عند حمل رأس نووي بسبب اتساع نطاق الانفجار.

لكن تطوير صواريخ أدق على مدى العقود الأخيرة جعل استخدامها ضد أهداف محددة أكثر جدوى. وقال خبير الصواريخ فابيان هينز للصحيفة إن التقنية ظهرت أولا لدى أطراف أكثر تقدما، قبل أن تنتشر على نطاق أوسع.

وتوضح تجربة الحوثيين، في تقدير خبير الصواريخ فابيان هوفمان، أن الحواجز أمام امتلاك هذه القدرات تتراجع، ما يرجح كفة المهاجم على المدى القريب.

أهداف تتجاوز قدرة المسيرات

أبرزت حرب أوكرانيا قدرة المسيرات على إلحاق أضرار كبيرة بأهداف قابلة للاشتعال، مثل مصافي النفط. لكن رؤوسها الحربية الصغيرة نسبيا تحد عادة من قدرتها على تدمير حظائر الطائرات المحصنة ومحطات الطاقة وخطوط الإنتاج العسكري. وتستطيع بعض الصواريخ الباليستية، المزودة برؤوس حربية أقوى، اختراق منشآت محصنة.

ويرى المارشال الجوي البريطاني المتقاعد مارتن سامبسون أن القدرة على الضرب من مسافات بعيدة باتت في متناول جهات من غير الدول، فيما لم تواكب الدفاعات هذا التحول. ولخص أثره على المنشآت العسكرية بقوله: "كل ما هو ثابت أصبح هدفا الآن".

الإنتاج الهجومي يسبق الاعتراض

وتشير الصحيفة إلى أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تنتج الصواريخ الباليستية بوتيرة تفوق قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تصنيع الصواريخ الاعتراضية. ويظهر أثر نقص الإمدادات في أوكرانيا، حيث تستهدف الرشقات الروسية شبكة الطاقة والجسور والمصانع.

وتمتد طلبيات صواريخ "باتريوت باك-3" و"ثاد" الاعتراضية إلى سنوات عدة من عقد الثلاثينيات، وفق الصحيفة. وفي مواجهة الطلب المتزايد، أعلنت "لوكهيد مارتن" اتفاقا يستهدف رفع طاقتها الإنتاجية لصواريخ "ثاد" من 96 إلى 400 صاروخ سنويا. ومع ذلك، يقدر مسؤولون عسكريون أميركيون وحلفاء لواشنطن أن معالجة النقص ستستغرق سنوات.

دفاع أقل اعتمادا على المواقع الثابتة

دفعت الفجوة بين قدرات الهجوم والاعتراض بعض المسؤولين العسكريين إلى التساؤل عن جدوى تخصيص حصص كبيرة من ميزانيات الدفاع للصواريخ الاعتراضية، وإلى طرح تعزيز الردع خيارا لتقليل خطر الهجوم. وفي الوقت نفسه، يفرض اتساع مدى التهديد إعادة تقييم المواقع التي تتمركز فيها القوات والمعدات.

ويطرح بن هودجز، القائد السابق للقوات البرية الأميركية في أوروبا، تحصين القواعد الجوية وتوزيع القوات على مواقع متفرقة وزيادة قدرتها على الحركة، إلى جانب تعزيز الردع. ويرى أن القواعد الخارجية ستظل ضرورية لقربها من مناطق العمليات، لكن تقييمها يجب أن يوازن بين فائدتها العسكرية وكلفة حمايتها. ولم تعلن واشنطن، وفق التقرير، قرارات محددة بشأن تعديل انتشارها لمواجهة هذه التهديدات.