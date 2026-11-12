وقال كوشنر إن المحادثات تناولت الضمانات الأمنية وآليات مراقبة وقف إطلاق النار، فيما تتطلب التنازلات الإقليمية جولات إضافية، بالتوازي مع مساع لإشراك الأوروبيين.

وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض في أبوظبي إن الأمور باتت أقرب إلى السلام، لكن الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف أبدى تحفظا على التصريحات المتفائلة، بينما رأى الباحث في الفلسفة السياسية خلدون النبواني أن استئناف المفاوضات بعد توقف تجاوز 6 أشهر يمثل تقدما. وعرض الباحثان قراءتيهما على "سكاي نيوز عربية".

تبادل الأسرى أول اختبار

رأى سيدروف أن التصريحات الإيجابية ترافق عادة جولات التفاوض، وأن التقدم المحتمل في تبادل الأسرى لا يكفي للحكم على فرص التسوية.

ورجح أن تكون دول أوروبية قد أجرت محادثات مطولة خارج إطار اجتماعات أبوظبي، أتاحت لها الحصول على توضيحات مباشرة من ويتكوف.

في المقابل، وصف النبواني التوافق على تبادل الأسرى بأنه خطوة أولى لكسر الجمود بين موسكو وكييف. واستشهد بتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكان التوصل إلى اتفاق يتضمن تغييرا طفيفا في الحدود، معتبرا أن الخلاف على التنازل عن الأراضي يبقى العقبة الأبرز.

أوروبا بين المشاركة والوساطة

وقال سيدروف خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، إن موسكو لم تقبل بعد مشاركة الأوروبيين في الجولات المقبلة، لكنها ألمحت إلى إمكان مراجعة موقفها إذا غيرت الدول الأوروبية نهجها.

واعتبر أن جلوس ممثلي أوروبا إلى جانب الوفد الأوكراني سيجعلهم طرفا في المحادثات، فيما يتطلب دور الوسيط، في رأيه، تغييرا في سياسة الدعم العسكري لكييف وفي الخطاب تجاه موسكو.

ورأى سيدروف أن مشاركة دول مثل سلوفاكيا والمجر وإيطاليا قد تكون ممكنة، واعتبر ترشيح ألمانيا منطقيا رغم دعمها لأوكرانيا، بينما استبعد مشاركة فرنسا وبريطانيا.

أما النبواني، فقال إن ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي حضروا من دون أن يعني ذلك حصولهم على مقعد في التفاوض. وأوضح أن الأوروبيين يرفضون تكرار تجربة اجتماع الرياض الأول، الذي قال إنه عقد من دون دعوتهم أو دعوة أوكرانيا. لكنه رأى أن محاولتهم فرض أولوياتهم أسهمت في تعطيل قمة كان يجري التحضير لها بين بوتين وترامب.

الأرض والضمانات في صلب أي مقايضة

ورجح النبواني أن يقبل الأوروبيون تسوية تتضمن تنازلا بشأن الأراضي، مستشهدا بحديث لزيلينسكي عن إمكان تقديم تنازل "بشكل مؤلم" وغير نهائي. وربط تقديره بالضغوط الاقتصادية في أوروبا، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن بعض العواصم تتريث أملا في أن يدفع فوز الديمقراطيين في الكونغرس واشنطن إلى زيادة دعم كييف.

ويستبعد النبواني أن تتراجع موسكو عن مطالبها بشأن الأراضي، لكنه يرى مجالا لمقايضتها بتنازلات روسية في ملفات أخرى. وتظل الضمانات الأمنية لأوكرانيا وترتيبات الأمن الأوروبي، في تقديره، موضع خلاف حتى إذا أبدى الطرفان مرونة بشأن الحدود.

من جهته، قال سيدروف إن الأهداف الروسية الأربعة لا تزال مطروحة، لكنه رجح أن تبدي موسكو مرونة بشأن المنطقة العازلة التي تريد إنشاءها لمنع ضربات قرب حدودها وفي عمق أراضيها.

وربط فرص التوصل إلى تفاهمات بمسار القتال في دونيتسك ونتائج لقاءات موسكو ودبلن، إلى جانب القمة الثلاثية المرتقبة في الصين.

ورأى النبواني أن التوصل إلى حل وسط يتطلب حوارا مع روسيا يأخذ مخاوفها الأمنية في الحسبان.

وأشار إلى أن أي قمة بين ترامب وبوتين تحتاج أولا إلى معالجة القضايا التقنية العالقة، وفي مقدمتها آليات مراقبة وقف إطلاق النار، فيما تبقى الحدود والضمانات وصفة المشاركة الأوروبية ملفات مفتوحة أمام الجولات المقبلة.