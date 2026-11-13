وقال أحد مصادر "بلومبرغ" إن هوانغ، مؤسسة شركة "ميغاسبيد إنترناشونال"، تقيم في بكين بعلم مسؤولين أمنيين.

ولم يتضح متى وصلت إلى العاصمة الصينية أو سبب انتقالها إليها.

وأثارت أليس هوانغ تكهنات بشأن احتمالات كونها جاسوسة صينية، عبر علاقتها مع جنسن هوانغ الذي أعلن استقالته من منصبه، الخميس.

وكان مجلس إدارة "إنفيديا" قد أعلن، الأحد، فتح تحقيق مستقل على خلفية تقارير عن احتمال استهداف جنسن هوانغ بعملية استخباراتية أجنبية.

وقال إن لجنة من أعضاء مستقلين في المجلس ستشرف على التحقيق بمساعدة مستشار قانوني خارجي.

وأضاف المجلس أنه لم يكن لديه، وقت صدور البيان، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة تعرضت للخطر.

وجاء التحقيق بعدما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن أليس هوانغ كانت تجمع معلومات لصالح بكين.

ورفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات ووصفتها بأنها حملة تشويه.

كما قال ⁠وزير العدل الأميركي تود بلانش، الخميس، إن وزارته ‌لم تتوصل بعد إلى استنتاج بشأن ‌ما ‌إذا كانت أليس جاسوسة صينية أم لا.

وأضاف ⁠في مؤتمر صحفي أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يحقق في التقارير التي تفيد بأن أليس كانت تعمل لصالح ‌الحكومة الصينية.