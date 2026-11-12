وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأربعاء، أن هوانغ كان منخرطا أيضا في علاقة غرامية ثانية خارج إطار الزواج مع إحدى مرؤوساته، مشيرة إلى وجود أدلة مصورة تظهر المسؤول التنفيذي البالغ 63 عاما في لحظات حميمة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لقطاع الرعاية الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن باول البالغة 48 عاما، التي تعد وجها عاما لجهود شركة "إنفيديا" الرامية إلى توسيع نطاق تقنيات الرقائق لتشمل قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، كانت تتحدث في مؤتمر في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا حيث شوهدا "وهما يتبادلان لحظات رومانسية في الفندق".

وتأتي المعلومات بشأن هذه العلاقة الثانية عقب اعتراف هوانغ بوجود علاقة تربطه بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة "ميغاسبيد" المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه جرى تصوير الاثنين معا في تايبيه عامي 2024 و2025.

وأفادت تقارير أن الاستخبارات الأميركية عممت مذكرة في الربيع الماضي، تقول فيها إن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية.

وفي رسالة وجهها إلى موظفي الشركة ونشرت الأحد، أقر هوانغ بإقامة علاقة غرامية مع امرأة، وقدم اعتذارا لكل من عائلته والموظفين، وقال: "خنت زوجتي. تصرفاتي ألحقت الأذى بها وبأولادنا. لا يوجد أي عذر لما فعلته. أنا آسف جدا".

وفي اليوم ذاته، فتحت "إنفيديا" تحقيقا مستقلا "في ضوء التقارير الصحفية الأخيرة التي أشارت إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفا لعملية استخباراتية أجنبية".

وكتب هوانغ في بيانه: "أدعم التحقيق وسأتعاون بشكل كامل. أنا أحب بلدنا وشركتنا".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن الكونغرس طلب منه أيضا تقديم إيجاز في جلسة مغلقة حول تفاعلاته مع أليس هوانغ.

ومع الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي التي دفعت بأسهم "إنفيديا" إلى مستويات قياسية، ظهر هوانغ إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فعاليات أقيمت في البيت الأبيض، كان آخرها الشهر الماضي، حين تسلم "الميدالية الوطنية للعلوم" من ترامب.

وكان هوانغ من بين أكثر قادة التكنولوجيا تأثيرا في العالم، إلى جانب إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربرغ، الذين تعهدوا وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات المحتملة، في حين رفض ترامب الدعوات المطالبة برقابة حكومية، وقلل من شأن التحذيرات التي تشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى فناء البشرية.

وأقام مساهمو شركة "إنفيديا" دعوى قضائية جماعية على هوانغ والشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، بسبب الإخفاق في الكشف للمستثمرين عن معلومات تتعلق بهذه العلاقة.

وشهدت أسهم "إنفيديا" هبوطا حادا في الأيام الأخيرة منذ أقر هوانغ بهذا الأمر.