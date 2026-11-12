وأظهرت صور من الموقع رجال إطفاء وهم ينقبون في كومة من الأنقاض أمام العقار السكني المنهار.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أنه تم انتشال بعض الأشخاص من تحت الأنقاض، من بينهم طفل أُخرج على حمالة.

وأفادت إدارة الإطفاء في نيويورك أنها تلقت بلاغات عن وجود أشخاص عالقين، إثر انهيار مبنى قرابة الرابعة بعد الظهر، في حي فلاتبوش في بروكلين.

وأعلنت وفاة شخصين، بينما نقل 4 إلى المستشفى في حالة حرجة، وأصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة.

ولم يعرف سبب انهيار المبنى على الفور، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن المبنى سقط في موقع حفر مجاور.

وذكرت إدارة المباني في المدينة أن مفتشيها هرعوا إلى الموقع، للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجراء فحوص للسلامة الإنشائية للمباني المجاورة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عشرات مركبات الطوارئ وهي تتجمع في موقع الحادثة، بينما أفادت تقارير بأن رجال الإطفاء يستخدمون مناشير آلية وكلابا بوليسية للمساعدة في العثور على ناجين.

ودعا رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني السكان إلى تجنب المنطقة.