وتمكن كولوم، وهو مدع عام يبلغ 43 عاما، من التغلب على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد سميث في انتخابات التجديد النصفي، التي حقق فيها الديمقراطيون فوزا ساحقا على الجمهوريين مستعيدين بذلك الأغلبية في مجلسي الكونغرس.

ويأتي فوز كولوم ليزيد من حدة الصفعة التي تلقاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أدار الناخبون في مختلف أنحاء البلاد ظهورهم لحزبه الجمهوري، حتى في ولايات لم تنتخب أي ديمقراطي لمجلسي النواب أو الشيوخ في واشنطن منذ عقود.

وهذا الفوز الأخير الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية الأربعاء من بينها "سي إن إن" و"إن بي سي" و"سي بي إس"، سيمنح الديمقراطيين 55 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، في انتظار نتيجة ولاية ألاسكا التي لم تحسم بعد.

وأقرت هايد سميث، التي تشغل منصبها منذ عام 2018، بهزيمتها في السباق الانتخابي بمقطع فيديو نشرته على "إكس".

وقالت السيناتورة البالغة 67 عاما: "رغم أن هذه ليست النتيجة التي عملنا من أجلها أو تمنيناها، أنا أحترم قرار ناخبي ولاية ميسيسيبي. أريد أن أهنئ سكوت كولوم، متمنية له التوفيق وهو يتولى المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تمثيل ولايتنا العظيمة".

وسيصبح كولوم أول سيناتور ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي منذ 40 عاما، وأول سيناتور أسود يمثل الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهلية.