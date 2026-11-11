وأظهر مقطع فيديو هيغسيث وهو يلتقط صورا مع زوجته جينيفر، ورئيس مكتبه ريكي بوريا، ونائب رئيس مكتبه باتريك ويفر، على الدرج الخالي أمام المقبرة، في ولاية فرجينيا.

وعقب انتهاء المجموعة من التقاط الصور سمعت ضحكة عالية، مما دفع الجندي المكلف بحراسة المقبرة إلى الصياح بصوت عال قائلا: "على جميع الزوار الالتزام بأجواء الصمت والاحترام في جميع الأوقات".

ولم يعلق وزير الدفاع على الواقعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل، إن "أحد الجنود ذكّر الجميع، على نحو صحيح وبكل احترام، بضرورة الالتزام بالسلوك اللائق أثناء إحياء هذه المناسبة المهيبة".

وتابع بارنيل في بيان: "احترم الوزير والوزارة بأكملها دائما، وسيحترمان دائما، التضحيات التي قدمها رجالنا ونساؤنا العسكريون للحفاظ على سلامة الولايات المتحدة".