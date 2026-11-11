واتهم بزشكيان واشنطن وإسرائيل بالتسبب في إطلاق كميات كبيرة من الملوثات والغازات الدفيئة. وقدر أن ضربات استهدفت منشآت وقود في حقل غاز جنوبي إيران أدت إلى انبعاث نحو 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وتعذر التحقق بصورة مستقلة من هذا التقدير.

ودعا الرئيس الإيراني المجتمع الدولي إلى الربط بين "الالتزامات المناخية في أوقات السلم والمسؤولية في أوقات الحرب". وتخصص الاتفاقيات المناخية القائمة تمويلا لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وتحمل تكاليفه، لكنها لا تتضمن آلية للتعويض عن الأضرار البيئية للضربات العسكرية.

ومنذ بدء الحرب بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تعرضت منشآت طاقة في إيران ودول أخرى بالمنطقة لهجمات متكررة. كما استهدفت إيران ناقلات نفط في مضيق هرمز، ورصدت حالات تسرب نفطي قبالة سواحل دول الخليج.