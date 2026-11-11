وأسفرت محادثات أبوظبي، الأربعاء، عن اتفاق روسي أوكراني على تبادل للأسرى وصفه كوشنر بأنه سيكون "الأكبر" منذ بدء الحرب، من دون أن يعلن الطرفان عدد المشمولين به.

وأكد الوفدان عزمهما مواصلة التفاوض، فيما أشار كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف إلى أن "خلافات جوهرية لا تزال قائمة".

وأوضح كوشنر أن لقاء بوتين سيخصص لاستعراض ما نوقش في أبوظبي وبحث القضايا التي يرى المبعوثان فرصة لإحراز تقدم فيها. وبعد موسكو، يتوجه المبعوثان إلى دبلن

لمتابعة بحث تلك الأفكار مع زيلينسكي، الذي وصل إلى العاصمة الأيرلندية مساء الأربعاء للقاء مسؤولين أوروبيين.

ومن الملفات التي يعتزم المبعوثان طرحها على بوتين كيفية إشراك الأوروبيين في المفاوضات المقبلة. ودعا كوشنر أوروبا إلى اختيار ممثل واحد يتحدث باسمها، بعدما عقد مسؤولون أوروبيون وممثلون عن حلف شمال الأطلسي اجتماعات على هامش محادثات أبوظبي.

وتدعو كييف إلى دور أكبر لحلفائها الأوروبيين، بينما شكك رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي في جدوى بحث السلام معهم، قائلا إن موسكو لم تتلق من الدول الأوروبية مقترحا ملموسا.

تريد موسكو أن يشمل اتفاق إنهاء الحرب ترتيبات أمنية أوسع لأوروبا، وتطالب كييف بسحب قواتها من مناطق لا تزال تحت سيطرتها في شرق أوكرانيا. وشبه ميدينسكي الترتيبات التي تسعى إليها بلاده بتلك التي بحثها قادة الحلفاء في مؤتمري يالطا وبوتسدام عام 1945.

وتتمسك كييف بوقف إطلاق النار قبل التفاوض على الأراضي أو بحث مستقبل الأمن الأوروبي. كما تدعو إلى لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين لحسم القضايا الكبرى، وهو ما يستبعده الرئيس الروسي في الوقت الراهن.