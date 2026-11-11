وأضافت أن 1.7 مليار برميل من النفط الخام نقلت تحت الحماية الأميركية منذ الصيف.

وفي إطار تنفيذ الحصار، ذكرت القيادة أن قواتها غيرت مسار نحو 150 سفينة وعطلت 5 سفن منذ يوليو، بسبب محاولتها خرق الحصار.

وقدرت القيادة قيمة النفط الخام الذي منع الحصار الحرس الثوري الإيراني من تصديره بأكثر من 30 مليار دولار.

وأوضحت القيادة المركزية أنها تتعاون مع وكالات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل أنظمة أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج ومواد خاضعة للعقوبات، فضلا عما وصفته بعائدات مالية غير مشروعة.

وكان الجيش الأميركي قد أطلق قوة مهام "البوابة الحديدية" لتقييد نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر حدود إيران البرية وبحر قزوين.

ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي الخطة بأنها «تلاعب بالألفاظ»، مستبعدا أن تتمكن واشنطن من إغلاق طرق التجارة الإيرانية. وأضاف أن طهران اتخذت استعداداتها وتعتمد على اتصالات وثيقة مع جيرانها.