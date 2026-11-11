وأوضح المصدر أن المخاوف الأمنية تصاعدت بعدما خلص مسؤولون إلى أن صورة منشورة لمنزل الوزير قد تتيح تحديد موقعه.

وبحسب تقارير، أصبح بيسنت ثالث مسؤول بارز في إدارة الرئيس دونالد ترامب ينتقل للإقامة في منشأة عسكرية، بعد وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث.

ويقود بيسنت حملة العقوبات الأميركية على طهران. وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة أن الوزير "لن تثنيه تهديدات النظام الإيراني" عن مواصلة الضغط الاقتصادي.

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون قد حذر الشهر الماضي من أن طهران كثفت مساعيها لاستهداف أميركيين في الشرق الأوسط وخارجه.