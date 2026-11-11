وجاء الموقف عقب اجتماع وزراء المجموعة في باريس هذا الأسبوع، حيث تصدر ملفا إيران وأوكرانيا جدول الأعمال.

وتركز النقاش بشأن الشرق الأوسط على سبل تجنب تصعيد عسكري جديد، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وتداعيات إغلاقه على إمدادات الطاقة وأسعارها.

وقبيل الاجتماع، حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من أن بلاده لا ترى مجالا لتحمل تصعيد عسكري جديد، ودعا إلى بحث خطوات عملية لتجنبه. من جانبه، أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن المحادثات مع إيران لم تحرز "أي تقدم"، منتقدا مطالب طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف استئناف القتال بأنه "مستبعد للغاية" ما دامت المفاوضات تحرز تقدما، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا.

وفي الملف الأوكراني، شدد فاديفول على ضرورة مشاركة الأوروبيين في المفاوضات بشأن مستقبل أمن القارة، داعيا موسكو إلى خفض سقف مطالبها.