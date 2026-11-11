وقالت الوزارة، في منشور على حسابها في موقع "فيسبوك"، إن دارشييف توفي بصورة مفاجئة في 11 نوفمبر، معربة عن بالغ الحزن والأسى لرحيله.

وأضافت: "لقد رحل دبلوماسي بارز، ومسؤول متمرس، وزميل وصديق ومرشد طيب. كان دارشييف يتمتع بكفاءة مهنية رفيعة، وخبرة متميزة في الشؤون الأميركية، وقد عمل في أحد أكثر الملفات حساسية ومسؤولية في السياسة الخارجية الروسية".

مسيرة دبلوماسية

ولد دارشييف في 14 مايو 1960، وتخرج في كلية التاريخ بجامعة موسكو الحكومية عام 1983، كما حصل على درجة الدكتوراه في العلوم التاريخية.

وبدأ مسيرته في السلك الدبلوماسي الروسي عام 1992، وتدرج في عدد من المناصب بوزارة الخارجية الروسية، من بينها مدير إدارة شؤون أميركا الشمالية.

كما شغل منصب سفير روسيا لدى كندا بين أكتوبر 2014 ويناير 2021، قبل أن يعود إلى وزارة الخارجية لتولي إدارة شؤون أميركا الشمالية.

وفي 6 مارس 2025، عُين سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة، ليقود البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن في مرحلة اتسمت بتعقيدات كبيرة في العلاقات بين البلدين.